“Una bella notizia che accogliamo con soddisfazione. Il nostro auspicio è che possano presto concretizzarsi, anche attraverso il coinvolgimento delle Regioni, azioni concrete per il rilancio dei territori montani, a partire dal contrasto allo spopolamento.”

Così l’assessora alla Montagna, aree interne e programmazione territoriale dell’Emilia-Romagna Barbara Lori commenta le dichiarazioni della ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, che ha annunciato l’istituzione di un Tavolo tecnico scientifico nazionale per la montagna e la predisposizione di una nuova Legge per la Montagna.

“Questa Regione ha messo al centro delle proprie politiche la montagna, con interventi a 360 gradi per favorire il rilancio e lo sviluppo di questi territori. A partire dal provvedimento, sostenuto da 20 milioni di euro, per aiutare le giovani coppie che vogliano andare a vivere in Appennino a comprare e a ristrutturare una casa. Un impegno – conclude Lori – che potrà ulteriormente rafforzarsi in un quadro di rinnovata centralità delle politiche per la montagna sul piano nazionale”.