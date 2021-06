Cinque persone hanno perso la vita in un gravissimo incidente verificatosi oggi pomeriggio verso le 17:45 in autostrada nel Piacentino. E’ successo lungo il tratto della bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21 nel comune di Fiorenzuola d’Arda. Un furgone con a bordo cinque lavoratori si è schiantato contro un tir che lo precedeva. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo: nonostante il pronto intervento dei soccorsi, per tutti e cinque non c’è stato nulla da fare.



