Il Questore della Provincia di Reggio Emilia Dott. Ferrari, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio e anche a seguito di specifiche segnalazioni dei Comitati di Quartiere e dei privati cittadini, ha predisposto mirati servizi antiprostituzione volti al contrasto del fenomeno e al rispetto della misure anticovid-19.

In particolare, nella serata di ieri i controlli si sono soffermati nel quartiere di Pieve Modolena dove un funzionario della Questura ha coordinato gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, appositamente impiegati per contrastare e scoraggiare il degrado derivante dalla presenza di prostitute e viados.

Numerose le persone controllate; in via F.lli Cervi è stata rintracciata una cittadina rumena, classe 1983, intenta ad esercitare la prostituzione, denunciata per violazione della legge Merlin.