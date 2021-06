Oggi, mercoledì 2 giugno, grandissima partecipazione in occasione del primo open day vaccinale a Bologna presso l’Hub della Fiera, in una data simbolica per il Paese: la Festa della Repubblica.

Per far fronte alla lunga fila che si è venuta a creare fin dalle prime ore del mattino l’Azienda Usl di Bologna mette a disposizione ulteriori 1200 dosi di vaccino Johnson & Johnson per un totale di 2400 dosi.

Si raccomanda di rispettare l’ordine della fila in base all’orario di arrivo e si prega di evitare ogni assembramento una volta conclusa l’assegnazione degli accessi per i primi 2400 arrivati.

Finita la disponibilità si raccomanda di non presentarsi in corso di giornata per evitare inutili attese e assembramenti.

L’azienda Usl di Bologna organizzerà a breve altre giornate di open day per rispondere alla grande adesione dei cittadini.