La tappa numero 4 della più prestigiosa e ambita corsa a tappe al mondo per ciclisti Under 23, è in calendario domenica 6 giugno. Partirà da Mezzani (Pr) e terminerà a Guastalla (Re) dove si terranno le premiazioni. Una bellissima gara a cronometro, un palcoscenico per gli atleti e per le terre del Po e dei Gonzaga.

È la gara più importante per il ciclismo giovanile italiano e internazionale, l’appuntamento più atteso dai giovani talenti di tutto il mondo che aspirano a diventare professionisti. Quest’anno il 44° Giro d’Italia Giovani Under 23 fa tappa nella Bassa Reggiana, attraversando i comuni di Brescello, Boretto e Gualtieri per fermarsi a Guastalla. Uno spettacolo da non perdere che andrà in scena domenica 6 giugno.

176 atleti di 35 team da 14 Paesi, una partecipazione di altissimo spessore tecnico per una gara a tappe che ha sempre visto salire sul podio corridori indirizzati verso un ruolo di primo piano nel ciclismo professionistico.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti e di contribuire alla organizzazione di questa bellissima gara – afferma Ivan Pavesi, assessore al turismo del Comune di Guastalla ed esperto ciclista – Si tratta, infatti, della sfida più lunga e complessa per ragazzi dai 19 ai 23 anni, il palcoscenico ideale per mettersi in mostra davanti ai selezionatori dei maggiori team del mondo. Uno spettacolo sportivo di alto livello per chi la seguirà come spettatore ma anche un’occasione per i nostri territori per mostrarsi al mondo intero e avere una visibilità senza eguali a livello internazionale”.

L’edizione del 2021 del Giro under 23 è stata disegnata su 10 tappe e quella che attraversa la provincia di Reggio Emilia nelle terre della Bassa è la numero 4. Si tratta di una frazione a cronometro completamente pianeggiante di 25,4 km. La prova prende il via da Sorbolo-Mezzani (Pr) per entrare poco dopo in territorio reggiano e transitare a Brescello, Boretto e Gualtieri prima dell’arrivo a Guastalla. Un percorso che entrerà nei centri dei paesi attraversati, per esempio nella piazza di Peppone e Don Camillo a Brescello, sulla statale a Boretto a pochi metri dal porto fluviale e in piazza Bentivoglio a Gualtieri. A Guastalla la gara transiterà e terminerà in strada Gonzaga mentre in piazza Mazzini sarà allestito il palcoscenico per le premiazioni e il parcheggio ragazzi del Po ospiterà i pullman con i corridori. Passeranno per le nostre terre 176 concorrenti a distanza di circa un minuto uno dall’altro e le strade che interessano il tracciato saranno chiuse dalle 11.30 alle 16.30.

“Guastalla – spiega l’assessore Pavesi – ha già ospitato importanti manifestazioni sportive e ciclistiche e alcuni passaggi del Giro d’Italia ma è la prima volta che questa gara, la più importante a livello mondiale, termina nella nostra città. Questo significa che non sarà solo un veloce passaggio di corridori che poi proseguono il tragitto per dirigersi altrove, ma, essendo una sfida a cronometro, si assisterà ad uno spettacolo di circa tre ore con partecipanti che si fermeranno nel nostro centro storico”.

Per info: Ufficio sport, tel. 0522.839761–56-57