È prevista per sabato 5 giugno l’inaugurazione del nuovo campo da calcio a 7 recentemente realizzato a Colombaro. A partire dalle 16, verrà presentato il nuovo impianto sportivo alla cittadinanza e agli sportivi, con il taglio del nastro alla presenza del Sindaco Maria Costi.

Subito dopo i saluti istituzionali, ci sarà il primo torneo che battezzerà l’impianto, con numerose squadre di ragazzi nati nel 2013 provenienti dal territorio. L’organizzazione del torneo (Sesto torneo giovanile della frazione) è a cura della ASD Colombaro, partner dell’amministrazione comunale nella gestione dell’impianto che rappresenta già un nuovo punto di riferimento per la frazione e permette ai gruppi squadra di avere nuove e più ampie possibilità di allenarsi, grazie al fondo sintetico che permette un orario d’uso più esteso ed indipendente dalle condizioni meteorologiche.

L’impianto, situato in via Don Giberti e inserito nel polo sportivo di cui rappresenta un’estensione, è stato realizzato durante i mesi dello stop per la pandemia e finanziato completamente da risorse del Comune di Formigine per circa 130mila euro.

“Lo sport all’aperto – afferma il Vicesindaco con delega allo Sport Simona Sarracino – rappresenta un ritorno alla vita e alla socialità per tanti giovani. Purtroppo, sono in tanti ad avere abbandonato: i dati nazionali, infatti, registrano che quasi la metà dei ragazzi non fa più sport. Sarà prioritario per tutti, enti pubblici ed associazioni sportive, concentrarsi per rimetterci in movimento! In bocca al lupo, dunque, a tutti coloro i quali ritornano sui campi. Grazie alla ASD Colombaro che è stata parte attiva in questo progetto e al mio predecessore Paolo Zarzana che ci ha lavorato con dedizione”.