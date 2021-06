Lunedì 31 maggio, l’Assemblea dei soci della Vignola Patrimonio, società a responsabilità limitata a integrale partecipazione pubblica – il Comune di Vignola è socio unico – ha nominato i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione. Sono il manager della sanità, ora in pensione, Giuseppe Grandi, l’avvocato Giuseppe Novembre, con esperienza nel diritto civile e societario, e l’architetta Maria Letizia Riccovolti, con ampia esperienza nel settore delle costruzioni civili.

Il primo Consiglio di amministrazione, tenutosi a valle dell’Assemblea dei soci, ha poi provveduto a nominare al suo interno il nuovo presidente, il dottor Giuseppe Grandi.

Revisore unico è stato, infine, nominato il dottore commercialista Alberto Selmi a cui, per statuto, viene affidato il controllo legale dei conti della società.

“La Vignola Patrimonio srl è società che svolge un ruolo strategico e delicato nella gestione del patrimonio comunale, dal mercato ortofrutticolo alle farmacie comunali solo per fare qualche esempio – dichiara la sindaca di Vignola Emilia Muratori – Ringrazio per il lavoro svolto i componenti del precedente Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori. Esprimo i migliori auspici per un buono e proficuo lavoro al servizio della nostra comunità ai nuovi componenti del Consiglio di amministrazione e al revisore unico”.