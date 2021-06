Tornano ad animare il territorio castelnovese i primi eventi in presenza dopo un lunghissimo periodo in cui, a causa dell’emergenza coronavirus, era stato impossibile proporli. Afferma il Sindaco Enrico Bini: “Poter ricostruire finalmente un calendario di iniziative è molto importante perché significa tornare ad offrire momenti di incontro e coinvolgimento alla nostra comunità, e anche ai tanti turisti che già stanno visitando in questo periodo l’Appennino, sempre mantenendo la fondamentale attenzione alle norme di sicurezza contro la pandemia. C’è una forte collaborazione tra gli Assessorati e i settori Cultura, Turismo, Commercio, Sport, e da parte di tante associazioni e realtà del territorio, che ringrazio per il loro costante impegno”.

Si riparte dunque con momenti dedicati alla tradizione, al teatro, all’arte, all’ambiente nel capoluogo e nelle frazioni.

Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre ogni settimana sono in programma i Mercoledì del Sassolungo a cura del CAI – sezione Castelnovo Monti, con arrampicata e cena al sacco: il ritrovo è ogni mercoledì alle 16 lungo via Bismantova, in corrispondenza con la strada che sale verso l’acquedotto (Iscrizioni e assicurazione obbligatoria per i non soci. Informazioni: www.caibismantova.it).

Sempre dai prossimi giorni, per poi proseguire tutta estate, partono i Gruppi di cammino, le passeggiate con accompagnatore esperto in Scienze Motorie a partecipazione libera e gratuita, alla scoperta del benessere e del territorio. Si terranno al venerdì nelle seguenti date: 11 e 18 giugno, 2 e 23 luglio, 6 e 20 agosto, 3 e 17 settembre con ritrovo a Castelnovo in piazzale Vittime di Roncroffio alle ore 18.30 (per partecipare è obbligatorio applicare rigorosamente le misure igienico – sanitarie per la prevenzione dei rischi di contagio. Informazioni: Uisp Tel. 0522 267211).

Sabato 5 giugno è in programma al Centro Coni, dalle ore 16, il Meeting provinciale di atletica leggera per le categorie Cadetti e Ragazzi (informazioni: Atletica Castelnovo Monti, tel. 338 5270881, atleticanemonti@libero.it).

Domenica 6 giugno il Teatro Bismantova propone “Il cinema della domenica”, con la proiezione di Minari, vincitore di un premio Oscar, e di altri premi come il Sundance Film Festival e il Golden Globe per miglior film straniero. Verrà proposto alle ore 20: prenotazioni su www.codazero.it, info Teatro Bismantova 0522 611876.

Diverse attività partono anche nei primi giorni della prossima settimana, in particolare i centri estivi in concomitanza con la fine della scuola: lunedì 7 giugno prende il via il campo estivo della LG Basket, che proporrà non solo pallacanestro ma molte altre attività e divertimento per tutti i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 14 anni (presso la Palestra Cattaneo, orari dalle 8 alle 13.30, informazioni e iscrizioni: Mally cell. 347 9866832, Nicola cell. 339 8894369, mail lgbasket2016@gmail.com).

Sempre lunedì 7 giugno prende il via il campo giochi del Circolo Tennis Appennino Reggiano, per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, e sempre presso il circolo la Scuola Addestramento Tennis, i corsi per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni (Informazioni e iscrizioni: www.tennisappenninoreggiano.it, mail info@tennisppaenninoreggiano.it, cell. 349 6188888).

Per ulteriori dettagli sulle iniziative estive è possibile contattare il Comune di Castelnovo Monti, Ufficio Promozione del Territorio, tel. 0522 610274, oppure 610208, 610249.