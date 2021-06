TEDxReggioEmilia partecipa a DEMOCRAZIA DIGITALE, con Maria Beatrice Giovanardi, attivista digitale operante nel campo della difesa della parità di genere, e Fabio Saccomani, giullare moderno per l’uguaglianza civile e sociale.

Maria Beatrice Giovanardi è un’attivista per i diritti delle donne intersezionali ed esperta di marketing. Nel 2020, ha condotto, con successo, una campagna mediatica internazionale per fare pressione sulla Oxford University Press per cambiare la definizione sessista di “donna” nel loro dizionario e sul web. È delle scorse settimane la notizia della vittoria dell’analoga campagna condotta in Italia, affinché l’Enciclopedia Treccani modificasse la semiologia sessista associata alla parola “donna”.

A DEMOCRAZIA DIGITALE parlerà di attivismo digitale come motore del cambiamento sociale. Di come, attraverso la mobilitazione mediatica condotta sui canali social e sulle piattaforme digitali, campagne di sensibilizzazione, raccolte fondi, comunicazione, diffusione e partecipazione si possa lottare per l’uguaglianza. L’attivismo digitale, per Giovanardi, è infatti indispensabile per far sì che diminuiscano le discriminazioni di genere nel pieno rispetto del principio di libertà e uguaglianza, e ognuno di noi può farne parte. Cominciando dalle parole, quelle che usiamo ogni giorno e che influenzano l’importanza che diamo alle relazioni e alle persone.

Fabio Saccomani è sociologo specializzato in semiotica con Paolo Fabbri alla Luiss di Roma, è fondatore e socio di asSaggi, libreria scientifica di Roma. Oggi lavora come artista e performer portando in giro per i teatri e le piazze europee spettacoli di satira politica. Ha fondato la Compagnia Sabot con cui ha creato il Teatro di Camugliano e con cui svolge laboratori in carcere, con i disabili e in situazioni di marginalità; ha realizzato l’opera (s)ink sul tema delle migrazioni; attualmente lavora all’opera collettiva e diffusa Face the Wall.

A DEMOCRAZIA DIGITALE parlerà di uguaglianza, discriminazione e senso di responsabilità condiviso. Dell’importanza della capillarità delle nuove tecnologie di comunicazione. Parlerà del fenomeno delle migrazioni di massa, uno dei maggiori del nostro tempo, e di come, grazie alle potenzialità delle nuove tecnologie e alla digitalizzazione della comunicazione, si possa costruire una consapevolezza diffusa della realtà dei fatti, affinché ne sia garantita la memoria e affinché si instauri un senso di responsabilità condiviso. Parlerà di Face the Wall, progetto-performance digitale da lui stesso ideata e accolta da centinaia di persone che lottano, con lealtà e giustizia, per un mondo più democratico.

TEDxReggioEmilia partecipa a DEMOCRAZIA DIGITALE con la collaborazione del Comune di Reggio Emilia, l’impegno dei volontari, il coinvolgimento della community e il contributo del partner Cellularline (cellularline.com), azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet. Per le riprese video e il montaggio dei talk si ringrazia il partner tecnico KIBO (kibo.it).

DEMOCRAZIA DIGITALE si svolgerà domani, 2 giugno, dalle 9 alle 24, in streaming, sulla piattaforma Virtual Venue (https://virtualvenue.stream/eventLanding).