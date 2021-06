Continua incessantemente l’attività di controllo del territorio della Questura di Reggio Emilia volta a riconsegnare alla città ed ai suoi cittadini le aree maggiormente degradate sottoforma di luoghi più sicuri e sani. Anche in previsione dell’estate, su disposizione del Questore, sono stati intensificati i controlli nelle aree di aggregazione e nei parchi della città con pattuglie in abiti civili – della Squadra Mobile – ed in divisa.

Nel weekend l’attività di pattugliamento ha portato al rintraccio di G.F., nazionalità italiana, classe ‘53, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo da parte del Belgio per traffico di veicoli rubati.

Il personale della Squadra Mobile in servizio motomontato ha inoltre identificato un giovane cittadino indiano, classe 1986, a bordo di una bicicletta e sprovvisto di documenti. Dai successivi accertamenti svolti, il soggetto risultava ricercato perché destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione per i reati di rapina e lesioni consumati in provincia di Mantova nel 2017.

Sempre il personale della Squadra Mobile, infine, ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia a carico di un uomo di nazionalità straniera indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie convivente. La donna aveva sporto denuncia presso la Questura a seguito di recenti violenze subite nell’anno 2021 che facevano corollario ad un contesto di aggressività verbale e vessazioni subite sin dall’anno 2018. Immediata l’attivazione del protocollo cosiddetto Codice Rosso che ha consentito, alla Procura della Repubblica, una volta raccolti gli elementi di colpevolezza a carico dell’uomo, di richiedere ed ottenere la misura cautelare eseguita ieri.

Al riguardo si rappresenta, ancora una volta, l’importanza di denunciare, tempestivamente, i gravi reati che possono consumarsi all’interno delle mura domestiche. Per la trattazione di questi, in Questura, vi è una apposita sezione della Squadra Mobile al cui interno opera personale specializzato nella gestione di questi gravi eventi delittuosi.