Turismo distrettuale, prende il via in questi giorni il progetto di digital communication che prosegue quanto già iniziato lo scorso anno per la promozione del brand “Maranello Plus – Fast Cars & Slow Life”, che rappresenta i Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine, Prignano sulla Secchia, Montefiorino, Palagano e Frassinoro.

Al sito web maranelloplus.com, che promuove le eccellenze dei territori proponendo ai visitatori strumenti e narrazioni per costruire i propri itinerari ideali, si aggiungono ora la pagina Facebook ed il profilo Instagram ufficiali. Due strumenti che hanno non solo l’obiettivo di raccontare il territorio, ma anche quello di aprire un canale di comunicazione diretto con le persone. La narrazione si fa quindi a portata di smartphone arricchendosi di contenuti multimediali dall’alto impatto visivo; un’occasione per coinvolgere anche gli utenti che potranno diventare protagonisti degli stessi canali con i loro scatti.

Sui social network debutta anche il video che introduce alcuni dei territori del sistema turistico: una storia emozionale che racconta luoghi ed eccellenze locali – dai castelli ai musei, dalle terme alla natura – attraverso gli occhi di due giovani innamorati alla scoperta di quanto pianura e montagna possono offrire.

Il progetto, affidato tramite gara alla società Space, prevede un insieme di iniziative di comunicazione coordinata per il lancio del nuovo brand turistico, tra cui il restyling dei materiali di informazione, la messa a punto di iniziative di digital advertising e la valorizzazione di luoghi, attrattori ed eventi che possano promuovere la destinazione turistica Maranello Plus.