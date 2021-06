A giugno ritornano le animazioni per famiglie al Castello di Spezzano che tanto successo hanno avuto lo scorso anno.

Da sabato 5 giugno, per tre sabati successivi, dalle 9.30, visite animate per bambini dai 3 ai 5 anni al Castello di Spezzano, con la guida di un giullare. Durante la visita avverranno incontri fantastici con gli abitanti del castello: la strega, la dama, la balia, il prigioniero e anche un drago, che vive nel fossato. La guida “birichina” attenderà il gruppo presso la casetta nel parco (via del Castello 12), per dare il via al percorso animato e al racconto della vita di corte, alternando fantasia e storia.

Dal mercoledì 9 giugno alle 21.15 il parco storico del Castello di Spezzano si trasforma in un bosco incantato, come lucciole in una sera d’estate bambini e famiglie cammineranno lungo il sentiero, in ascolto di antiche storie, al lume di lampade e candele. E’ necessario un telo o stuoino per sedersi.

Gli altri appuntamenti di ‘Le notti delle lucciole’ saranno mercoledì 16, 23 e 30 giugno, ritrovo presso la casetta all’ingresso del parco storico del castello (alla base della scalinata).

Il costo per ciascun evento è di 5 euro a bambino, mentre per l’accompagnatore l’ingresso è gratuito.

La prenotazione è obbligatoria alla mail castellospezzano@gmail.com Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative per il contrasto alla diffusione del covid-19, per cui è obbligatorio l’uso di mascherina.

In caso di meteo avverso per ‘Le notti delle lucciole’ è prevista l’animazione negli spazi chiusi del Castello, mentre per gli appuntamenti di ‘Nel fossato del Castello di Spezzano, vive un drago’ verranno recuperati la domenica mattina successiva.

Per informazioni 335 440372 dal lunedì al sabato dalle 11 alle 14.30 e dalle 16 alle 18 oppure castellospezzano@gmail.com.