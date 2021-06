Domenica 6 giugno avrà luogo l’iniziativa “L’Europa Siamo Noi – Uno scenario per guardare al futuro che verrà” attraverso la proiezione di due cortometraggi realizzati nell’ambito del progetto promosso dai Comuni di Fiorano Modenese, Maranello, Formigine e Prignano, intitolato “Vista sull’Europa”. I film “Viaggiatori leggeri” e “Pandemia Time” saranno proiettati alle ore 20.30 in Piazza Ciro Menotti. Tema centrale dell’evento sarà, come si evince, l’integrazione e la multiculturalità che contraddistingue il territorio europeo, di cui facciamo tutti parte in maniera ogni giorno più tangibile.

Presenti tanti ospiti. Durante la serata infatti prenderanno parola: Morena Silingardi, vicesindaco e assessore alla cultura di Fiorano Modenese; Paolo Bergamaschi, già Consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento europeo; Don Giovanni Salatino, prete impegnato in progetti di integrazione; Ado Hasanovic, regista. Oltre a loro, interverranno i partecipanti al laboratorio cinematografico che ha contribuito a creare i cortometraggi. A moderare sarà invece Roberta Biagiarelli, maker culturale.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. L’evento si svolgerà nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme anti-contagio da Covid 19.