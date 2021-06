È prevista a metà giugno la ripresa dell’attività da parte della piscina di Spezzano di Fiorano, una riapertura attesissima dai cittadini fioranesi. La società che ha vinto l’appalto per la gestione è la “Nuova Sportiva” S.S.D. di Ferrara, la quale sul territorio conduce già le piscine di Sassuolo e Formigine. Nel caso di Fiorano Modenese, la gestione riguarderà la sola estate 2021, data la perdurante situazione pandemica e la conseguente incertezza che ha colpito gli impianti notatori. L’Amministrazione ha deciso contestualmente di stanziare cospicue risorse per consegnare alla società un impianto fruibile e sistemato, visti i danni subiti a causa dell’incuria dovuta alla forzata chiusura, fornendo inoltre: lettini, ombrelloni, sedie e tavolini. Tutto questo per evitare la piscina restasse inutilizzata per la seconda estate consecutiva.

In ultimo, nel mese di maggio l’ufficio tecnico ha provveduto agli ordinari interventi di manutenzione, quali: assestamento del pavimento esterno, tinteggiature, svuotamento e pulizia delle vasche, potature, sistemazione dell’area verde e verifica impianti idrosanitario e filtraggio delle acque.

“Come Amministrazione – commenta l’assessore Monica Lusetti – siamo davvero molto contenti di poter permettere la riapertura della piscina di Spezzano. La gara dello scorso anno andò deserta, ma quest’anno abbiamo fatto di tutto per evitare riaccadesse. Speriamo la situazione Covid migliori sempre più, così da poterci godere tutti questo positivo risultato, nonostante il momento difficile che attraversiamo”.