Ducati è da sempre molto attenta alla soddisfazione e alla formazione interna per i dipendenti. Accademia Ducati nasce nel 2017 perseguendo un importante obiettivo: accrescere e consolidare le competenze di ogni dipendente per farle diventare capitale intellettuale di tutta l’azienda.

Nell’ultimo anno Accademia Ducati è diventata completamente digitale, riducendo le distanze e accelerando i propri programmi per garantire a tutti indistintamente un’offerta formativa che aumenti la professionalità e valorizzi i talenti.

Attraverso la piattaforma digitale di Accademia Ducati, ogni dipendente è invitato ad accrescere le proprie competenze con corsi, e-learning e webinar da svolgere durante l’orario di lavoro e che fanno parte del fabbisogno professionale indicato dall’azienda.

I percorsi formativi proposti al personale si differenziano per livelli organizzativi aziendali e fasi di sviluppo professionale. Si parte dal percorso di onboarding, denominato “Scrambler”, finalizzato a sviluppare la conoscenza del mondo Ducati, dalla storia dell’azienda ai valori essenziali del brand fino ad arrivare ai successi sportivi. Gli altri percorsi, anch’essi chiamati con i nomi dei diversi modelli di moto Ducati, puntano invece ad approfondire sia competenze tecniche e specialistiche sia competenze manageriali e trasversali.

Accademia Ducati propone un catalogo di corsi in costante evoluzione. L’offerta formativa prevede percorsi sulla leadership, sull’innovazione e sul mondo digital, arricchendosi anche di programmi legati alla Diversity&Inclusion . I dipendenti possono frequentare tutti i corsi presenti su Accademia Ducati iscrivendosi direttamente dalla piattaforma con la possibilità di scaricare la relativa certificazione e accrescere il proprio curriculum formativo.

Il tempo da dedicare all’apprendimento per la formazione personale offerta dalla nuova piattaforma digitale si può gestire in autonomia. Infatti, Accademia Ducati è accessibile in qualsiasi momento da PC e da smartphone. Il personale in fabbrica sprovvisto di computer aziendale può frequentare i corsi direttamente sui propri dispositivi personali, grazie all’estensione dell’identità digitale. La piattaforma, già consultabile su browser dal cellulare, sarà presto disponibile anche tramite applicazione mobile.