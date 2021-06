Da giovedì 3 giugno l’accesso al mercato in piazza dei Martiri non sarà più attraverso i varchi: l’Amministrazione comunale infatti ha deciso oggi, in base alle nuove normative anti-Covid, che non saranno più posizionate transenne per delimitare il perimetro e controllare l’ingresso delle persone.

Per qualche settimana continueranno a esser presenti gli addetti alla vigilanza, non più per misurare la temperatura corporea né contingentare gli accessi, ma per controllare il rispetto della distanza interpersonale e il corretto utilizzo dei dispositivi di prevenzione: gel disinfettante, che ogni ambulante deve mettere a disposizione della clientela, e mascherina individuale.