Il Comune di Gattatico fa un passo importante nell’ambito della sensibilizzazione ambientale, formalizzando la sua collaborazione con l’associazione Plastic Free. È stato infatti siglato (giovedì 20 maggio 2021) il protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Comunale di Gattatico e l’associazione Plastic Free. All’incontro per la firma dell’accordo ufficiale sono intervenuti il Sindaco Luca Ronzoni, gli assessori Federica Costi e Matteo Gandolfi e i referenti dell’associazione Plastic Free di Gattatico Enrico Grassi, Daniele Ferrari e Claudia Casoli.

Plastic Free onlus è un’associazione nazionale che ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare il maggior numero di persone possibile sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema. A questo scopo Plastic Free promuove e organizza iniziative volte a dare concreta attuazione alla lotta contro la plastica come l’organizzazione di giornate dedicate alla pulizia del territorio con l’aiuto di persone che volontariamente, autonomamente e gratuitamente decidono di parteciparvi iscrivendosi all’associazione e agli eventi di raccolta.

L’accordo firmato è finalizzato a semplificare i passaggi burocratici tra le parti per permettere a Plastic Free la velocizzazione delle attività di volontariato sul territorio. Un impegno che è mirato, inoltre, a creare un canale di comunicazione diretto tra le parti, per lo sviluppo dell’associazione sul territorio e per la sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza alla sostenibilità ambientale.

L’accordo prevede da parte del Comune un supporto alle attività di Plastic Free, per gli appuntamenti di raccolta e per le passeggiate ecologiche, inoltre offrirà il proprio patrocinio gratuito autorizzando le attività sul territorio e garantendo l’intervento dell’azienda di raccolta rifiuti locale per il ritiro dei sacchi a fine di ogni iniziativa. Garantirà poi priorità di intervento alle segnalazioni di abbandono di rifiuti fatte dai referenti Plastic Free.

Gattatico è il quarto comune della Provincia di Reggio Emilia a firmare il Protocollo d’Intesa con Plastic Free. I referenti spiegano: “E’ un percorso di sensibilizzazione che ci rende orgogliosi e che getta ottime basi per la valorizzazione del territorio, dando visibilità e la possibilità di partecipare anche a cittadini che vengono da altre città grazie a pubblicità sui social e sui giornali. Confidiamo nel fatto che presto tante altre realtà locali seguiranno l’esempio, ora comincia il lavoro nell’organizzazione dei primi eventi, il prossimo è fissato a Gattatico per il 5 giugno ore 14.30, compatibilmente con la priorità dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando”.