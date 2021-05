Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Reggio Emilia ha denunciato per furto aggravato e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato uno straniero, S.D., di origine indiana, classe ’88, con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

All’interno dell’Esselunga di viale Timavo, l’addetto alla vigilanza ha riferito di avere notato un soggetto aggirarsi con fare sospetto tra i vari reparti del supermercato. Sospetto che si è rivelato fondato dato che S.D., subito dopo avere varcato l’uscita dei locali, risultava in possesso di una quantità rilevante di merce non pagata. Nello specifico: 6 bottiglie di cognac Courvoisier e diverse barrette di cioccolato. Il tutto è stato riconsegnato al direttore del punto vendita.

Gli operatori della Polizia di Stato giunti sul posto, hanno accompagnato il soggetto presso gli Uffici della locale Questura, dov’è stato sottoposto ad accertamenti per confermarne le generalità e denunciato per i reati di cui sopra.

Nella serata di ieri, operatori della Squadra volante della Questura di Reggio sono intervenuti in via Casali per sedare una lite tra un uomo – N.S., di nazionalità tunisina, classe ’91 – e una donna – P.S., di nazionalità italiana, classe ’00 – .

Giunti sul posto, gli operatori trovavano l’uomo in stato di ebrezza e di agitazione nonché fortemente infastidito dalla presenza degli Agenti. Dagli accertamenti effettuati l’uomo risultava gravato da un’espulsione da eseguire e, alla notizia che avrebbe dovuto essere accompagnato presso gli Uffici della locale, ha tentato di darsi alla fuga. Bloccato ed accompagnato presso la Questura, continuava nella sua condotta agitata e molesta. Quando, finalmente, è stato riportato alla calma, è stato deferito in stato di libertà per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, soggiorno irregolare nel territorio dello Stato e ubriachezza molesta.