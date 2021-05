Nella giornata di ieri, operatori della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia intervenivano in Piazzale Fiume per una segnalazione di un furto di una bicicletta da donna di colore scuro con cestino. Giunti sul posto, una donna riferiva agli Agenti della locale di avere notato un soggetto che con fare sospetto si avvicinava alla rastrelliera per biciclette e ne asportava una ancora munita di catena di ancoraggio tra la ruota posteriore e il telaio. La donna riferiva inoltre che il soggetto autore del delitto si era allontanato verso via Sant’Agostino dove in effetti, subito dopo, venivano rintracciati dei soggetti intenti ad armeggiare con una bicicletta corrispondente alle descrizioni fornite dalla richiedente.

Accanto agli uomini, vi era inoltre un veicolo in sosta a motore spento, con bagaglio aperto e sedili posteriori reclinati, sicuramente pronto ad ospitare la bicicletta oggetto del furto. Gli individui fermati risultavano due uomini di nazionalità italiana (M.A., classe 86; e B.A. classe ’86) e un uomo di nazionalità marocchina (E.M., classe ’79). Si procedeva a perquisizione personale dei soggetti e veicolari dell’auto in sosta. Addosso ad uno dei fermati venivano ritrovati un taglierino, una punta in metallo e una pinza da elettricista. Il materiale veniva sequestrato, mentre il possessore deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione del divieto di porto di armi od oggetti atti ad offendere. I soggetti venivano inoltre deferiti all’Autorità Giudizia per il reato di furto aggravato in concorso.

Quanto alla bicicletta oggetto di furto, trattasi di una E-Bike da donna di colore nero, con cestino posteriore marca Decathlon modello “Elops 120” di valore economico apprezzabile. Attualmente si trova presso gli Uffici della locale Questura in attesa della riconsegna all’avente diritto. L’eventuale titolare del bene può presentarsi in Questura munito di denuncia e di un’attestazione idonea a dimostrare il possesso.