Un attestato che contiene la gratitudine da parte dell’amministrazione per i commercianti, per il loro impegno lavorativo e il valore sociale e dell’attività che hanno svolto e che continueranno a svolgere. In questo modo l’amministrazione di Castelnovo di Sotto ha celebrato i suoi negozianti, che hanno partecipato, domenica mattina, alla cerimonia loro dedicata in sala del Consiglio comunale.

Presenti il sindaco Francesco Monica e altri amministratori, che hanno consegnato le pergamene di ringraziamento ai commercianti a nome di tutta la comunità.

Alcuni dei presenti sono arrivati al termine della loro esperienza lavorativa e si godranno la meritata pensione, altri invece proseguiranno la loro attività, con un riconoscimento in più.

“Questa amministrazione considera il vostro lavoro un elemento importantissimo per la crescita della nostra comunità – ha detto il primo cittadino – Tutti voi lavorate a Castelnovo da decenni e fate ormai parte della storia del nostro comune. Da sempre, con i vostri negozi di vicinato, siete un presidio sociale e siete fondamentali per tenere vivo e attivo il paese. A tutti voi va un grande grazie per quello che avete fatto, che fate e che farete”.

Hanno ricevuto l’attestato Vanda Montanari, Adriana Violi, Gabriella Donelli, Mario Pergreffi, Ermes Rizzi, Ivano Dallaglio, Paolo Filippini, Mara Lusetti, Edi Chiesi, Giuliana Cagossi, Nadia Turci, Giuliana Chierici, Anna Maria Bologna, Marisa Fontana e Silvano Rizzi.