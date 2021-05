Kerakoll Group, azienda leader internazionale nel settore del green building, e illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) hanno siglato una partnership finalizzata a mettere a disposizione di aziende e professionisti un servizio di assistenza completa per cogliere le opportunità offerte dal Superbonus 110%.

I servizi si rivolgono alle aziende che operano nei settori della riqualificazione energetica e della sicurezza sismica degli edifici e che optano per la cessione del credito di imposta nell’ambito della procedura di accesso alla nuova misura di agevolazione fiscale.

Infatti, illimity, dalla fine del 2020, ha avviato l’attività di acquisto di crediti d’imposta dalle imprese, per fornire loro supporto concreto in termini di accesso al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi previsti dal Decreto Rilancio.

In particolare, la banca fornisce assistenza e consulenza dedicata per sostenere le imprese nella realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e/o di riduzione del rischio sismico del patrimonio immobiliare del Paese. Tale attività comprende anche specifiche soluzioni di finanziamento, finalizzate a fornire le risorse finanziarie necessarie all’avvio dei lavori.

La Banca garantisce al cedente del credito di imposta un processo rapido e sicuro in tutte le fasi di intervento: dall’individuazione della documentazione necessaria per avviare la procedura, al controllo dal punto di vista fiscale, fino alla certificazione del rispetto di tutte le attività amministrative richieste dalla normativa.

Il servizio viene offerto in partnership con Kerakoll, che garantisce la corretta ed efficace esecuzione di tutto l’iter connesso al Superbonus attraverso le attività coordinate di consulenza a 360° ai propri clienti.

I tecnici Kerakoll sono infatti in grado di accompagnare il cliente in tutte le fasi, a partire dalla progettazione, attivando su richiesta il network di professionisti necessari (geometri, ingegneri, commercialisti), sia nel caso di interventi di piccole dimensioni sia per problematiche più complesse che coinvolgono amministratori di condominio o contractor.

Le tecnologie di Kerakoll consentono di accedere agli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici con i materiali isolanti provvisti di Criteri Ambientali Minimi, utilizzando la gamma KlimaExpert completa di soluzioni specifiche certificate ETA, ed al miglioramento sismico di strutture in cemento armato o muratura mediante i sistemi innovativi compositi certificati a matrice epossidica o minerale abbinata a tessuti in acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, reti in fibra naturale di basalto o vetro e aramide e micro fibre di acciaio.

“Il Superbonus non costituisce un’importante opportunità soltanto a livello aziendale – ha dichiarato Claudio Motta, Direttore Generale di Kerakoll – ma è soprattutto l’occasione per dare il nostro contributo a stimolare l’economia del Paese, riqualificandone il patrimonio edilizio e valorizzandone le risorse paesaggistiche, in un approccio di responsabilità di impresa che oggi più che mai deve puntare a sostenibilità e innovazione. La scelta di avere un partner di eccellenza come illimity, con cui abbiamo in comune l’obiettivo di puntare sempre all’innovazione, è certamente la migliore che potessimo fare”.

Paolo Piovini, responsabile delle attività legate al Superbonus di illimity, ha commentato: “L’acquisto dei crediti d’imposta ci ha consentito di fare un ulteriore passo nel supporto alle imprese, ampliando la gamma dei servizi della Divisione SME a loro dedicata. Soprattutto nella difficile congiuntura economica in cui ci troviamo, siamo orgogliosi di continuare a sostenere le nostre aziende, anche con l’obiettivo di contribuire al processo di ammodernamento e sviluppo in chiave eco-sostenibile del patrimonio immobiliare italiano”.