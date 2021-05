Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà in Emilia-Romagna martedì 1^ giugno. Accompagnato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, visiterà prima il Tecnopolo di Bologna, poi il Distretto Ceramico a Spezzano di Fiorano.

Alle ore 10.15 sarà a Bologna, dove visiterà il Data Center del ‘Centro Europeo per le previsioni meteorologiche’.

Alle ore 11.30 si recherà a Spezzano di Fiorano per visitare gli impianti industriali di un complesso produttivo del distretto ceramico modenese, in via del Canaletto. La visita prevede gli interventi del presidente Draghi, del presidente Bonaccini e del presidente di Confindustria ceramica Savorani.