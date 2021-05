“Un cavaliere del lavoro con Modena nel cuore”. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli commenta così il riconoscimento ricevuto dall’ingegner Pietro Ferrari insieme ad altri 24 imprenditori, tra i quali anche un’altra emiliana, la bolognese Grazia Valentini, e l’amministratore delegato di Exor John Philip Elkan. “Mi congratulo con Ferrari – aggiunge Muzzarelli – per essere stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di un titolo che è motivo di orgoglio per lui, per la sua famiglia e per il tutto il territorio”.



