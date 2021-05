Per lo svolgimento della gara ciclistica “23° Fiorano-Fiorano” (ex Pistoia-Fiorano), è prevista la sospensione del traffico dal momento del passaggio del veicolo “inizio gara” fino alla chiusura, con il veicolo “fine gara”, dalle ore 12.30 alle ore 18.00 del 2 giugno sui seguenti tratti stradali.

Il Circuito Grande per cinque giri: partenza alle ore 13.30 da via Cameazzo (davanti stabilimento Lea) > via Elettronica > via Antica Cava > via del Canaletto > via Statale > via Flumendosa > via Statale Est > via Santa Caterina > via Circondariale San Francesco > via Cameazzo (arrivo davanti stabilimento Lea).

Il Circuito Piccolo per undici giri: da via Cameazzo (davanti stabilimento Lea) > via Dell’elettronica > via Dell’artigianato > via san Giovanni Evangelista (direzione Maranello > Sassuolo) > via Cameazzo (arrivo davanti stabilimento Lea).

È prevista la chiusura stradale, con divieto di transito, eccetto mezzi di soccorso e veicoli autorizzati, di via antica Cava con via del Canaletto; di via San Giovanni Evangelista con via del Canaletto direzione Maranello > Sassuolo; di via San Giovanni evangelista intersezione con via Crociale direzione sud > nord; di via San Giovanni Evangelista intersezione con via Ferrari Carazzoli direzione sud > nord; di via Circondariale San Francesco rotatoria con via san Giovanni Evangelista divieto d’immissione verso sassuolo; di via Circondariale san Francesco rotatoria con via del Cameazzo divieto d’immissione verso via Cameazzo; via Pedemontana con via del Cameazzo. Il tutto dalle ore 12.30 alle ore 18.00 del 2 giugno.

Infine sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata del parcheggio vicino area camper (cimitero di Fiorano), in via Cameazzo, dalle ore 7.00 del 1 giugno alle ore 20.00 del 2 giugno.

A causa di lavori di una azienda privata, da oggi alle ore 20.00 del 5 giugno è previsto il restringimento stradale di via Braida n.22-24-26.

Tutti i divieti saranno evidenziati al pubblico mediante apposita segnaletica verticale.

In ultimo, dato il mercato straordinario che avrà luogo il 2 giugno a Spezzano di Fiorano, sarà istituita la chiusura e il divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto veicoli degli ambulanti partecipanti al mercato in sede fissa o a seguito di spunta) di largo Morandi (bocciodromo) dalle ore 6.00 alle ore 13.00 per gli altri ambulanti e dalle 13.00 alle ore 17.00 per i veicoli Hera dedicati alla pulizia del piazzale.

Gli ambulanti a posteggio fisso e spuntisti devono lasciare libero il posteggio alle ore 13.00. E i veicoli Hera sono autorizzati alla pulizia del piazzale di Largo Morandi dalle 13.00 alle ore 17.00.

L’ ordinanza avrà effetto dalle ore 6.00 alle ore 17.00 del 02 giugno.