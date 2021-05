Correggio, nella giornata di venerdì 4 giugno 2021, in occasione della festività del Santo Patrono, saranno garantite le sole attività d’urgenza come nei giorni festivi.

In particolare resteranno chiusi: Sportelli SAUB/CUP/Centro Prelievi, Poliambulatori /Ambulatorio Infermieristico, Punto Informativo URP

Il Servizio di Continuità Assistenziale sarà regolarmente attivo come nei giorni festivi. Per ulteriori informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico di Correggio – Tel. 0522.630211, dal lunedì al venerdì 8.15-13; il sabato 8.15-12.30.