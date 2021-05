Per cause di forza maggiore, la cerimonia di premiazione delle classi scolastiche che hanno partecipato al Concorso Poesia “Chiamami per nome” dedicato a Don Carlo Lamecchi, in programma giovedì 3 Giugno presso l’aula magna del Polo Scolastico, è rimandata al prossimo 23 Settembre.

“Le norme di sicurezza collegate alla contingenza sanitaria si mantengono ancora significativamente restrittive – chiarisce il Vicesindaco del Comune di Sassuolo Camilla Nizzoli – e le limitazioni in vigore non consentono di utilizzare una serie di luoghi chiusi, tra i quali quello inizialmente ipotizzato e altri, presi in considerazione negli ultimissimi giorni, soprattutto nel caso di un elevato numero di persone contemporaneamente presenti, come in questo caso vista la grande partecipazione al concorso”.

I Dirigenti Scolastici hanno inoltre segnalato difficoltà organizzative e seri impedimenti ad autorizzare le uscite didattiche, vincoli e regole che giustamente sono tenuti ad osservare, nel rispetto dei protocolli volti a garantire la sicurezza e la tutela della salute.

Per questi motivi, l’Amministrazione Comunale, prendendo atto delle molte difficoltà e dell’importanza prioritaria di garantire la sicurezza, ha valutato di posticipare lo svolgimento in presenza dell’evento ad un periodo auspicabilmente più tranquillo e sereno.

Negli scorsi mesi, le 14 classi che hanno aderito al progetto collegato al Premio Poesia Don Carlo Lamecchi – 6 delle secondarie di primo grado e 8 delle secondarie di secondo grado – si sono misurate con il significato e la forma del linguaggio poetico durante gli incontri formativi condotti a scuola da esperti e insegnanti, dimostrando interesse e profondo coinvolgimento, in un percorso che ha inteso coniugare temi letterari e valori educativi.

Gli studenti hanno partecipato al concorso consegnando 210 elaborati poetici, che sono stati valutati da una giuria di esperti, tra i quali Roberto Alperoli, poeta e direttore del Poesia Festival e i poeti Marco Bini e Stefano Serri, Francesco Tosi, Sindaco di Fiorano ed ex insegnante, Silvia Razzoli e Vincenza Capolino, docenti e membri dell’Associazione “Amici di Don Carlo”, e il Vicesindaco Camilla Nizzoli, che è stata la principale promotrice del Premio dedicato a Don Carlo.

Tutte le poesie che hanno partecipato sono state pubblicate nel volume Chiamami per nome, Incontri Editrice, che nei prossimi giorni sarà consegnato alle classi.

Dalla prossima settimana il libro sarà in vendita presso le librerie di Sassuolo (La Libreria, Incontri, Mondadori) e online sul sito di Incontri Editrice, i proventi derivati dalla vendita saranno devoluti interamente all’Associazione “Amici di Don Carlo”, per finanziare i loro importanti progetti sociali.

“Ringraziando tutti per l’impegno profuso in questo progetto – conclude il Vicesindaco Camilla Nizzoli – rendiamo nota la classifica delle prime 10 poesie selezionate, da cui si desumono i 3 vincitori rispettivamente per le scuole superiori di primo e di secondo grado in attesa di incontrarci in presenza in occasione della cerimonia di premiazione durante la quale si darà lettura delle poesie e saranno consegnati i premi ai primi tre classificati”.

Scuole secondarie di primo grado.

1° Boccella Marco (3G Parco Ducale) con “Divorzio”;

2° Borini Gandini Manuel (2C Ruini) con “Il ragazzo color cioccolato”;

3° Tolino Gabriele (3G Parco Ducale) con “Non siamo un titolo né un numero”;

4° Gambatesa Sofia (2D Ruini) con “Luce”;

5° Corradini Laura (2D Ruini) con “Gioventù”;

6° Joia Maria Mero (2G Parco Ducale) con “Parlo alla luna”;

7° Corvino Greta (2C Ruini) con “27 novembre 2019”;

8° Giulia Piragine (3B Parco Ducale) con “Distanza”;

9° Alessia Terranova (2G Parco Ducale) con “Poesia sui gatti”;

10° Heba Farah (2C Ruini) con “Lei”.

Scuole secondarie di secondo grado.

1° Casini Nicole (1E AFM Baggi) con “Chiamami per nome”;

2° Emilia Giannini (2B SA Volta) con “Ilaria che significa allegria”;

3° Sarhane Nour (2A AFM Baggi) con “Chiamami per nome”;

4° Rebecca Costa (2B sa Volta) con “Chiamami per nome”;

5° Matilde Zucchi (2B SA Volta) con “Matilde”;

6° Riccardo Muzzarelli (2A SA Volta) con “Non lasciarmi andare”;

7° Francesco Bellei (2C SA Volta) con “Ad Alberto”;

8° Romano Sara (2A CAT Baggi) con “Chi sono io?”;

9° Iris Bongiovanni (2A SA Volta) con “Vuoto”;

10° Dikra Drief (2B SA Volta) con “Granello di sabbia”.