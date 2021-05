Il Comune di Bologna, Quartiere Porto-Saragozza e la Fondazione per l’Innovazione Urbana promuovono un nuovo percorso di ascolto con l’obiettivo di costruire insieme a cittadine e cittadini delle proposte per migliorare l’offerta di attività e favorire nuove azioni nell’area Marzabotto – Cierrebi ed ex Velodromo.

Diverse sono le possibilità di partecipazione: è possibile compilare un questionario, per rilevare il punto di vista degli abitanti sui servizi presenti nell’area, sulle attività e su come la pandemia sta modificando abitudini e prospettive per il futuro dell’area Marzabotto – Ex Cierrebì – Ex Velodromo. In particolare il questionario si rivolge alle seguenti tematiche: benessere, sport, tempo libero, sostenibilità.

A supporto della fase di ascolto, sono inoltre in programma tre incontri pubblici che si svolgono online sulla piattaforma Zoom nelle seguenti date:

– giovedì 24 giugno 2021, ore 18

– giovedì 1 luglio 2021, ore 18

– giovedì 15 luglio 2021, ore 18

Per iscriversi agli incontri è necessario compilare questo modulo.

Oltre a queste modalità, in questi giorni sono inoltre state avviate una serie di interviste qualitative alle principali realtà associative attive nelle zone interessate.

Con particolare riferimento all’impianto sportivo Ex Cierrebi, a proposito del quale l’amministrazione comunale ha ribadito la vocazione totalmente sportiva, l’esito del percorso partecipato verrà votato nel mese di luglio dal Consiglio di Quartiere e sarà la base con cui l’amministrazione comunale si confronterà con il gestore individuato dalla proprietà sugli usi pubblici dell’impianto.