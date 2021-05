Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto Occhiobello-Rovigo sud Villamarzana, verso Padova, che era prevista dalle 21:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 giugno. Di conseguenza, è stata annullata anche la chiusura dell’area di parcheggio “Quattro vie”.

Confermata, come da programma, la chiusura del tratto compreso tra Rovigo sud Villamarzana e Occhiobello, verso Bologna, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 31 maggio, alle 6:00 di martedì 1 giugno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo sud Villamarzana, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 adriatica, Santa Maria Maddalena e Via Eridania, per rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello.

Sempre sulla A13, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Rovigo, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 adriatica, Viale dei Martiri, Via della Pace, SR88, per rientrare sulla A13 alla stazione di Rovigo.

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Faenza, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 31 maggio, alle 6:00 di martedì 1 giugno.

Confermate, come da programma, le chiusure notturne della stazione di Faenza, in uscita per chi proviene da Ancona, nelle sei notti consecutive di martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 giugno, con orario 22:00-6:00, per lavori di manutenzione del cavalcavia al km 64+536.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Imola o di Forlì.

Sempre sulla A14, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Cesena nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 giugno, sarà chiusa la stazione di Cesena nord, in entrata verso Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona;

-dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 giugno, sarà chiusa la stazione di Ancona nord, in entrata verso Bologna e Ancona.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena o di Forlì.

E ancora, per consentire il passaggio del 44esimo Giro d’Italia under 23 di ciclismo, sulla A14 Bologna-Taranto, sarà completamente chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata e in uscita, dalle 12:00 alle 16:00 dei seguenti giorni:

-giovedì 3, per la prima tappa “Cesenatico-Riccione”;

-venerdì 4, per la seconda tappa “Riccione-Imola”;

-sabato 5 giugno, per la terza tappa “Cesenatico-Cesenatico”.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena o di Rimini nord.

Sulla Tangenziale di Bologna e sulla R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna), per consentire programmati lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sulla Tangenziale di Bologna, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7 bis “SS64 per Ferrara” e lo svincolo 6 “Castelmaggiore”, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 “Bologna Centro”, in entrata verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 bis “SS64 per Ferrara”, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, Via Aposazza, Via Amedeo Lipparini, Via Stendhal e rientrare sulla Tangenziale, allo svincolo 6 “Castelmaggiore”;

-sulla R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna), dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 6 giugno, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, immette sulla Tangenziale di Bologna, in direzione San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio, uscire allo svincolo 6 “Castelmaggiore” e rientrare dallo stesso, nella carreggiata opposta, verso San Lazzaro.