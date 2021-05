Cielo inizialmente nuvoloso, con possibili residue deboli piogge nelle primissime ore sulle zone di crinale dei rilievi emiliani e localmente sulle pianure settentrionali, ma con ampi rasserenamenti nella mattinata a partire da nord con cielo sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio. Temperature minime in leggero aumento con valori attorno a 17-18 gradi. Massime in lieve flessione con valori attorno a 20-21 gradi sulla costa e tra 24 e 26 gradi nelle zone interne. Venti in prevalenza deboli orientali con qualche rinforzo sulle zone di pianura. Temporaneamente moderati lungo la costa nella prima parte della giornata e in nuovo aumento nella sera. Mare mare mosso.

(Arpae)