Nel corso dei controlli eseguiti nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Compagnia di Modena hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne, proveniente dalla Libia, in Italia senza fissa dimora, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza delle misure cautelari disposte dall’Autorità giudiziaria.

Il giovane transitava a bordo di una bici in via Fabriani ed è stato riconosciuto come persona sottoposta alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena, disposta dal Tribunale di Modena, essendo già stato arrestato lo scorso 18 maggio per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Accortosi di essere stato scoperto, il giovane si è dato alla fuga raggiungendo viale Monte Kosica, dove i militari sono riusciti a bloccarlo. Anche questa volta e come lo scorso 18 maggio, all’atto del fermo cercava di eludere il controllo opponendo resistenza e scagliandosi contro i carabinieri, colpendoli con calci e pugni.

Riusciti ad immobilizzarlo, i militari lo hanno perquisito trovando, nelle sue tasche, numerose dosi di hashish per un peso complessivo di 23 grammi. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione della Procura della Repubblica di Modena, per essere giudicato con rito direttissimo