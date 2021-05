Francesco Bagnaia partirà dalla prima fila nel Gran Premio d’Italia in programma domani sull’Autodromo Internazionale del Mugello, gara di casa del Ducati Lenovo Team. Dopo aver chiuso al comando la giornata di venerdì ed essersi confermato primo anche questa mattina nella FP3, il pilota piemontese ha saputo assicurarsi la partenza dalla seconda posizione segnando un giro veloce in 1:45.417 nei minuti finali della Q2 questo pomeriggio.

Al suo fianco in griglia, con la Ducati Desmosedici GP del Pramac Racing Team, ci sarà Johann Zarco, autore del terzo tempo in qualifica.

Jack Miller partirà invece dalla seconda fila per la gara di domani. Dopo essersi assicurato l’accesso diretto alla Q2, grazie al quarto tempo al termine della FP3, il pilota australiano ha chiuso la sessione di qualifica con un giro veloce in 1:45.598 che gli è valso il quinto posto, a 411 millesimi dalla pole position di Quartararo.