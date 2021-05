Oggi pomeriggio poco dopo le 17 un elicottero del Reparto Volo Vigili del Fuoco Emilia Romagna è intervenuto sull’Appennino Reggiano in supporto al Comando Reggio Emilia per soccorrere un escursionista travolto da ghiaccio e rocce in localita “Sassoferro” di Civago.

Il coordinamento tra le sale operative 115 e 118 ha permesso di individuare le coordinate dell’infortunato e l’elicottero Drago 143 ha raggiunto rapidamente l’uomo calando con verricello due Vigili del fuoco aereo soccorritori.

Liberato e tratto a bordo dell’elicottero è stato trasportato più a valle dove era giunta via terra una ambulanza del 118 insieme a medico e soccorritori CNSAS.