Nuovi guai per un 56enne di Cadelbosco di Sopra già sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare. Il precedente provvedimento gli era stato notificato dagli stessi Carabinieri di Cadelbosco di Sopra perché indagato per reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della ex moglie. Non pago di quanto già imputatogli, l’uomo ha continuato a perseguire la donna minacciandola e presentandosi più volte a casa sua in spregio delle imposizioni del provvedimento a suo carico.

Gli ultimi fatti risalgono allo scorso 25 maggio, quando l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, si era presentato a casa della moglie attaccandola, alla presenza del figlio minore, con frasi denigratorie e costringendola ad allontanarsi affinché la questione non degenerasse. Non solo. Dopo essersi in un primo momento allontanato, la stessa sera si era ripresentato a casa scavalcando il recinto.

Tutto quanto accaduto è stato relazionato dai Carabinieri della locale Stazione all’Autorità Giudiziaria che, concordando con le ipotesi avanzate dai militari, ha inasprito il provvedimento a carico del 56enne emettendo nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ricevuto il provvedimento, ieri, i Carabinieri di Cadelbosco hanno rintracciato l’uomo che è stato arrestato ed associato alla Casa Circondariale di Modena.