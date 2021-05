I Carabinieri della Stazione di Castenaso hanno arrestato un 49enne italiano, residente a Bologna, per tentato furto aggravato. Il soggetto è finito in manette per aver tentato di allontanarsi dal centro commerciale “Centro Nova” senza pagare diversi tranci di prosciutto crudo del valore di 1.291 euro che aveva sottratto dal reparto “Gastronomia” dell’ipermercato “Extracoop”.

Alla vista del cliente che stava spingendo a tutta velocità il carrello della spesa in direzione del parcheggio, il personale addetto alla sicurezza lo ha inseguito e ha telefonato al 112. All’arrivo dei militari l’uomo, identificato nel 49enne italiano, è stato arrestato. La refurtiva che l’uomo aveva rubato per festeggiare alla grande il suo compleanno, è stata rinvenuta nel carrello della spesa e restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il soggetto è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.