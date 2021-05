Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha incontrato per la prima volta oggi l’ambasciatore d’Austria S.E. Jan Kickert, dopo il suo accreditamento a Milano avvenuto lo scorso anno.

Al centro del colloquio via web, al quale hanno partecipato anche il Console generale d’Austria a Milano Clemens Mantl e la Console onoraria d’Austria a Bologna, Elena Longobardi, la volontà condivisa del rafforzamento delle relazioni e dei rapporti di collaborazione soprattutto in ambito turistico ed economico.

L’Austria- ha ricordato il presidente Bonaccini- è uno dei Paesi europei su cui insiste la promozione turistica della Regione, attraverso “call to action” sostenute anche da servizi di collegamento aereo. Inoltre èprevista una campagna in partnership con le ferrovie tedesche, che operano un servizio di collegamento diretto da Monaco, via Innsbruck a Bologna.

Nell’incontro si è parlato anche della situazione sanitaria, in fase di rapida positiva evoluzione, delle previsioni definite confortanti rispetto al rilancio dell’economia dopo il Covid-19 e della transizione ecologica e digitale, che vede l’Emilia-Romagna protagonista in Italia.