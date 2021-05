E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 l’ordinanza che rende pedonale Piazza Mazzini. Rimangono quindi invariate fino al 31/12 le modalità di accesso per i residenti, per i titolari di contratto di locazione, per titolari i titolari e/o dipendenti delle attività con sede in Piazza Mazzini, per allestimento/carico/scarico merci.

I presupposti alla base della proroga:

a) il cantiere della Concattedrale proseguirà la sua attività fino al 26/03/2022;

b) grazie all’evoluzione dell’andamento dell’epidemia Covid, l’Amministrazione Comunale ha intenzione di organizzare su Piazza Mazzini diverse attività culturali, da giugno a fine settembre;

c) lo studio per la redazione del piano sosta e viabilità è in corso; a causa dell’emergenza covid il cronoprogramma delle indagini e dei rilievi ha subito uno slittamento, tanto che solo in questo mese di maggio è stato possibile attivare ed effettuare le indagini sul campo.

In merito allo studio per il nuovo piano della viabilità si coglie l’occasione per ricordare che è aperta la fase di raccolta delle osservazioni su questi temi, viabilità e sosta del centro storico, mediante la compilazione di un questionario on line utilizzando il link pubblicato sul sito e sui social del Comune. La compilazione del questionario può essere fatta anche in forma cartacea utilizzando i moduli che i cittadini trovano presso: l’U.R.P., la Biblioteca Comunale Guastalla, lo UIT Guastalla – Palazzo Ducale, l’edicola di Pieve Da Amelia, la Farmacia San Giacomo Guastalla, il Circolo di San Rocco, il Circolo di San Girolamo, il Circolo di San Martino, il Circolo di Tagliata.

Sarà possibile compilare il questionario fino al 12 giugno.

Diversi cittadini hanno già compilato il questionario, grazie per la vostra collaborazione.