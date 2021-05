Dovrà rispondere del reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 29enne di Castellarano fermato dai Carabinieri della Stazione locale. E’ successo poco dopo la mezzanotte di martedì scorso. I militari, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, si sono imbattuti nel giovane che girava a piedi per il paese. Anche in ragione delle limitazioni imposte dall’attuale situazione pandemica i militari hanno deciso di controllarlo.

I sospetti degli uomini dell’Arma si sono concretizzati nel momento in cui dallo lo zaino che aveva in spalla è spuntato un manganello telescopico, lungo oltre 50 cm, il cui porto non è consentito senza giustificato motivo. Con tali evidenze ai Carabinieri di Castellarano non è rimasto altro da fare che procedere al sequestro del manganello e, una volta ultimati gli accertamenti, segnalare la vicenda alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia dinanzi alla quale il 29enne dovrà ora rispondere delle accuse mosse a suo carico.