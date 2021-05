“Con l’approvazione dei bilanci consuntivi del 2020 scadono anche i consigli di amministrazione di importanti società partecipate dal Comune e dalla Città metropolitana. Il rinvio delle elezioni comunali a ottobre comporta che l’indicazione sui membri dei relativi consigli di amministrazione spetti ancora al sindaco in carica. Per me, quindi, la soluzione più adeguata è il rinnovo per un anno, con pieni poteri e confermando gli attuali amministratori, in modo da lasciare a chi mi succederà la possibilità di indicare i membri dei consigli per il triennio successivo.

Le prossime assemblee soci di Tper, Caab, Fondazione per l’Innovazione Urbana, Società Reti e Mobilità (SRM) delibereranno perciò in questo senso mentre Interporto l’ha già fatto. Ringrazio le e i presidenti e i relativi consigli di amministrazione per il lavoro positivo svolto in questi anni e per la loro disponibilità al rinnovo”. Così il sindaco Merola sulle società partecipate dal Comune e dalla Città Metropolitana.