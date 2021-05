Si è guadagnato una denuncia in stato di libertà un 45enne di Reggio Emilia fermato a Cadelbosco di Sopra dai Carabinieri. È successo ieri in tarda serata: i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Guastalla, in servizio nel vicino comune di Cadelbosco di Sopra, hanno fermato una Renault Clio per un normale controllo. L’evidente stato di agitazione del suo conducente ha insospettito i Carabinieri che hanno deciso quindi di approfondire gli accertamenti.

La conferma ai loro sospetti i militari l’hanno avuta nel momento in cui nel portabagagli dell’auto hanno trovato una mazza da baseball ed un passamontagna. Non avendo ottenuto valide ragioni circa in porto di tali oggetti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Guastalla hanno quindi provveduto a sequestrare quanto rinvenuto e, al termine delle formalità di rito, segnalare l’uomo alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dinanzi alla quale dovrà ora rispondere del reato di porto abusivi di oggetti atti ad offendere.