Anche quest’anno il Comune di Vignola ha organizzato un punto informativo sulla lotta alla zanzara tigre e di distribuzione gratuita del prodotto antilarvale. Nel cortile della villa municipale, nelle mattinate dei primi tre giovedì del mese di giugno sarà allestito un apposito gazebo che verrà situato nei pressi dello scalone di ingresso della sede del Comune. Un incaricato del Comune del Centro Agricoltura e Ambiente si occuperà della distribuzione di materiale informativo, di rispondere alle domande dei cittadini e di consegnare ai privati il prodotto antilarvale. Ogni condominio avrà diritto a un flacone di prodotto.

Il gazebo sarà in funzione giovedì 3, 10 e 17 giugno, la mattina dalle 9.00 alle 13.00 circa.

“I tecnici comunali hanno già provveduto al trattamento con prodotti larvicidi dei pozzetti di raccolta delle acque piovane presenti sulle aree pubbliche – spiega l’assessora all’Ambiente Anna Paragliola – L’esperienza maturata in questi ultimi anni ha evidenziato però che i principali fattori in grado di contenere l’infestazione da zanzara tigre sono, insieme agli interventi assicurati dai Comuni sulle aree pubbliche, la sensibilità e la partecipazione della popolazione nella corretta gestione del verde privato e nel rispetto di buone pratiche come all’obbligo di trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida”.