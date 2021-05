L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia celebra oggi l’845° Anno Accademico. Un momento solenne che da sempre scandisce la vita istituzionale dell’Ateneo e che oggi è tornato a realizzarsi con una cerimonia in presenza con un numero ridotto di invitati, nel pieno rispetto di tutte le normative in materia di contenimento del contagio e, al contempo, in diretta streaming.

Dopo un lungo periodo inevitabilmente segnato dalla pandemia che ha visto una risposta corale dell’Ateneo volta a garantire la piena continuità di tutti i servizi in favore di studentesse e studenti, le ultime settimane hanno visto un progressivo ritorno in presenza: con le lezioni prima e gli esami di laurea e di profitto poi, Unimore ha colto appieno la sfida del ritorno alla normalità e in questo contesto si colloca anche la tradizionale cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico.

La cerimonia ha visto l’intervento, in video-collegamento, della Ministra dell’Università Maria Cristina Messa, oltre alla relazione del Magnifico Rettore, Carlo Adolfo Porro; del Pro Rettore, Prof. Gianluca Marchi; del Prof. Paolo Pavan, Delegato alla Ricerca e del Prof. Giacomo Cabri, Delegato alla Didattica. Quindi gli interventi del Sig. Filippo Calandra Buonaura, Presidente della Conferenza degli Studenti e del Dott. Giacomo Guaraldi, Presidente della Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo.