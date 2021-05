Dopo le interruzioni dovute all’emergenza Covid e alle restrizioni che ne sono conseguite, proseguono le rassegne culturali al Centro Via Vittorio Veneto di Fiorano Modenese. Per la stagione 2020-21, i promotori della struttura, con il Comitato Fiorano in Festa e il patrocinio del Comune, sotto la direzione artistica del maestro Gen Llukaci, aveva proposto un denso calendario di appuntamenti. Con nuove date, le rassegne oggi riprendono da dove si erano fermate. Pe cui, muniti di mascherine e mantenendo il distanziamento sociale, verranno organizzate variegate iniziative con regolare periodicità, raggruppate in quattro macro rassegne. Tutti gli eventi si terranno presso il Centro – Via Vittorio Veneto 94, Fiorano Modenese – e saranno a offerta libera, con una quota minima di 10 euro.

La nota rassegna “Concerti al Centro”, fiore all’occhiello della vasta programmazione, riprende domenica 30 maggio. Un ensemble di musica che vuole rappresentare un appuntamento fisso col pubblico più affezionato. Proprio da non perdere sarà la serata dedicata all’Operetta, dove le grandi e affermate voci internazionali di Antonella De Gasperi e Fabrizio Macciantelli verranno accompagnate dai Maestri Gentjan Llukaci e Denis Biancucci, oltre a Claudio Ughetti alla fisarmonica, con momenti di grandissima emozione. Si tratta di artisti di caratura internazionale, cha ha calcato i più importanti teatri del mondo. Per quel che riguarda le altre serate, si succederanno concerti di musica latina e partenopea, esecuzioni di famose colonne sonore, e altro ancora.

Di seguito i singoli eventi, che cominceranno tutti alle ore 18, salvo modifiche in corso.

30 maggio 2021 – “La musica… quella bella” (G. Llukaci violino; D. Biancucci pianoforte)

25 giugno 2021 – “I motivi del cuore” (G. Casciarri tenore; G. Llukaci violino; D. Biancucci pianoforte)

9 luglio 2021 – Operetta (A. De Gasperi e F. Macciantelli voci; G. Llukaci violino; C. Ughetti fisarmonica; D. Biancucci pianoforte)

7 settembre 2021 – “Divertimento in musica” (G. Llukaci violino; C. Ughetti fisarmonica)

Per info e prenotazioni: www.centrovvv.com – centrovvv@gmail.com