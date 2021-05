Nella mattinata di ieri, 26 maggio, personale della Squadra Mobile di Bologna ha eseguito l’Ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Bologna su richiesta del P.M. titolare delle indagini, nei confronti di V.L. albanese 44enne, per un furto in abitazione, in concorso con altre persone rimaste ignote; furto consumato a Bologna nel novembre scorso, quartiere Corticella, nel corso del quale erano stati asportati diversi monili in oro e denaro contante.

L’individuazione del cittadino albanese, gravato da numerosissimi precedenti specifici, quale responsabile del furto è stata possibile a seguito di un’attività d’indagine condotta dalla Polizia di Stato, sviluppata partendo da embrionali elementi investigativi acquisiti a seguito della presentazione della denuncia. L’attività investigativa condotta con metodi tradizionali e presidi tecnologici, ha consentito d’identificare uno degli autori materiali del reato, poi riconosciuto in sede d’individuazione fotografica anche da un testimone oculare del fatto. La contestuale analisi del traffico telefonico delle diverse utenze emerse ha permesso inoltre di collocare l’apparato radiomobile dell’indagato sul luogo dei fatti, dando ulteriore conferma della sua responsabilità nella commissione del fatto.