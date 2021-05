Sarà dedicata a Dante la Notte nazionale del liceo classico del Muratori San Carlo di Modena in programma venerdì 28 maggio, dalle 16 alle 20, in modalità on line; all’evento aderiscono circa 300 istituti scolastici da tutta Italia. La serata sarà trasmessa sul canale YouTube del liceo Muratori San Carlo; informazioni www.nottenazionaleliceoclassico.it.

Il programma preparato dal liceo modenese prevede in apertura una parte comune a tutti i licei con i saluti del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e del professor Rocco Schembra, ideatore della manifestazione; a seguire il saluto della dirigente del liceo Giovanna Morini e dei rappresentanti delle istituzioni del territorio modenese; l’evento ha il patrocinio della Provincia e del Comune di Modena.

Dopo i saluti il programma prevede interventi, presentazioni, letture su Dante e la classicità degli studenti del liceo; gli approfondimenti danteschi saranno alternati e intervallati da brani musicali eseguiti da alunni dell’istituto.

Per la dirigente Morini l’iniziativa valorizza «le abilità e le competenze dei ragazzi e riuscire a realizzare anche quest’anno l’evento, dimostra la volontà dei ragazzi di ripartire. Progetti didattici alternativi come questo hanno contribuito a quell’inversione di tendenza nelle iscrizioni al liceo classico che da qualche anno hanno ripreso a salire a livello nazionale».

Inoltre gli studenti di tutti i licei classici d’Italia si sono cimentati nella composizione di un elaborato poetico ispirato all’evento; gli esiti del concorso saranno illustrati durante la serata.