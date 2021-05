Uno spazio a base di cultura per ribadire il diritto all’infanzia, alla lettura e al gioco, combattendo la povertà educativa e la criminalità con l’arma più potente di tutte: il libro.

Questa la missione de “L’albero delle storie”, associazione di Scampia (Napoli) fondata dallo scrittore Davide Cerullo, che venerdì 28 maggio, all ore 17.30, sarà ospite della Mediateca di San Lazzaro per un incontro-testimonianza sullo straordinario lavoro portato avanti in uno dei quartieri più tristemente noti del capoluogo partenopeo.

L’appuntamento, che si inserisce nella programmazione locale del Maggio dei Libri, è anche il culmine di un progetto nato a inizio 2021 con “Libri ambasciatori di Speranza”: il Comune di San Lazzaro nei mesi scorsi ha infatti voluto contribuire alla costituzione di una piccola biblioteca presso L’albero delle storie con una prima donazione di 70 libri per bambini e ragazzi. Un ponte di libri che lega Scampia a San Lazzaro, che vuole rappresentare una opportunità di scambio e crescita reciproca.

“In un contesto di forte povertà educativa e culturale, come quello di Scampia, i libri e la lettura diventano necessari e salvifici-, spiega l’Assessore alla Cultura Juri Guidi, che venerdì porterà i saluti dell’Amministrazione e intervisterà lo scrittore Cerullo -. Come Amministrazione e Mediateca abbiamo subito sposato il progetto de L’Albero delle Storie, facendo una donazione di libri a questo straordinario spazio di protezione del diritto all’infanzia e alla cultura, e organizzando un incontro per diffondere e valorizzare il più possibile questa fondamentale missione culturale e sociale.”

L’incontro si svolgerà nell’area esterna della Mediateca, con prenotazione obbligatoria tramite il form on line pubblicato sul sito del Comune di San Lazzaro.