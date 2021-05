Ufficiale la lista degli allenatori per la prossima stagione, gruppo tecnico che seguirà la fascia agonistica dello Sporting Chiozza. La grande novità riguarda la nascita della Juniores, che militerà nel campionato provinciale e che sarà guidata dagli allenatori Lorenzo Mossini e Giorgio Lamberti.

Nella fascia Allievi invece troviamo il duo Federico Zambelli-Roberto Beneventi mentre gli Allievi classe 2006 saranno allenati da Sante Pinetti e da Sauro Zambelli. Confermatissimi anche Amerigo Paradiso, che insieme al figlio Alessio lavorerà con i Giovanissimi. I classe 2007 saranno seguiti, come primo allenatore, proprio da Amerigo mentre i nati nel 2008 (Mini-Giovanissimi) saranno guidati dal giovane e preparatissimo Alessio.

Tra breve sarà divulgata anche la lista degli allenatori che seguiranno la Scuola calcio, così il responsabile Vittorio Bondi: “Stiamo lavorando per rafforzare anche la squadra dei tecnici che si dedicheranno ai più piccoli, con diversi nomi noti pronti a salire a bordo. Il nostro progetto è ambizioso e coinvolgente e siamo pronti a crescere. Un particolare in bocca al lupo al nostro Federico Zambelli che parteciperà, con la squadra Allievi 2005, al campionato regionale Elite, torneo a 32 squadre che raggruppa le migliori compagini emiliano-romagnole. Ci siamo guadagnati sul campo questa qualificazione e proprio sul campo dimostreremo le nostre qualità, inoltre vorrei ringraziare tutti gli allenatori che hanno risposto subito in maniera positiva alla nostra offerta di rinnovo, declinando anche alternative importanti. Questo testimonia l’attaccamento alla maglia e la grande volontà di proseguire insieme a noi, per portare avanti questo progetto”.