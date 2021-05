La On Time Band mette a segno una doppietta, esibendosi sul palco del Teatro Asioli di Correggio per due serate di fila, il 30 e 31 maggio, in altrettante produzioni originali per il festival Crossroads, organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna. Si inizia domenica 30 (alle ore 18:00) con un concerto a ingresso gratuito in cui questa all stars del jazz italiano (ne fanno parte Cristina Renzetti, Alessandro Paternesi, Cristiano Arcelli, Marcello Allulli, Fulvio Sigurtà, Francesco Diodati, Enrico Zanisi e Francesco Ponticelli) sarà affiancata sulla scena dalla On Time Variabile Orchestra, che raggruppa invece i migliori allievi dei seminari “Correggio On Time”. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz.

Dagli animatori, insegnanti e studenti, del workshop “On Time” che si tiene a Correggio nel periodo del festival nascono la On Time Band e la On Time Variabile Orchestra. La prima raccoglie gli otto docenti, tutti affermati talenti della scena jazz nazionale, tanto che l’organico è sostanzialmente una vera all stars del jazz made in Italy. Nella On Time Variabile Orchestra trovano invece spazio i migliori allievi dei seminari di quest’anno e i vincitori delle borse di studio dell’edizione precedente. Tra gli uni e gli altri, si raggiunge un organico da big band.

Con simili forze, andrà in scena “Correggio Songbook”, un programma musicale appositamente concepito per mettere in risalto le doti dei giovani talenti emersi durante le giornate formative di Correggio. E per loro sarà anche un’occasione per cimentarsi al fianco di affermati professionisti: un vero battesimo per una nuova generazione di jazzmen.

Informazioni:

Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656, e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Teatro Asioli, tel. 0522 637813 e-mail: info@teatroasioli.it, website: www.correggiojazz.it – www.teatroasioli.it

Indirizzi e Prevendite: Teatro Asioli, Corso Cavour 9, Correggio (RE). Prevendita: biglietteria Teatro Asioli, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 19, il sabato dalle ore 10:30 alle 12:30 e i giorni di concerto dalle ore 18.

Prevendita on-line: www.vivaticket.com, www.crossroads-it.org.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: telefonica 0522637813 negli orari di apertura della biglietteria o via mail a info@teatroasioli.it