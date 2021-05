Questa mattina gli alunni della scuola elementale di Albinea, che hanno usufruito del servizio Pedibus nell’anno scolastico 2020/2021, hanno ricevuto una sacca gadget regalata loro con il logo del servizio che da oltre 10 anni accompagna i ragazzi a scuola a piedi.

Quest’anno, nonostante la pandemia, gli iscritti sono stati ben 41 e sono stati tanti anche i volontari che effettuano le “corse” di andata e di “ritorno” dalla scuola ai luoghi di raccolta.

L’ultima giornata del Pedibus sarà il 28 maggio.

“Ringrazio i volontari per aver proseguito in questi mesi molto difficili un servizio fondamentale sia per le famiglie, che per l’educazione alla mobilità sostenibile”, ha detto l’assessore alla Suola Mirella Rossi.