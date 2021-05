Dopo mesi di isolamento e di solitudine, di abolizione di ogni attività di socializzazione, la voglia di incontrarsi, di uscire, di tornare a vivere, è tanta e lo è soprattutto negli anziani e in coloro che hanno subito maggiormente gli effetti negativi delle limitazioni dovute alla pandemia.

L’associazionismo e il volontariato di Fabbrico, ha unito le energie per rispondere a questi bisogni e sperimentare intrattenimenti all’aperto, nei parchi e nei cortili dei caseggiati più popolati, riprendendo la formula dei primi “Filos di quartiere” degli anni 80.

Pro-loco, Gruppo Primavera, Auser e Circolo Arci Arcobaleno, con il patrocinio del Comune, organizzano il giovedì pomeriggio, un doppio appuntamento in due luoghi del paese. Stesso intrattenimento, due spazi verdi, per dare l’opportunità a più persone di partecipare in due orari diversi, riprendendo quelle relazioni e quella socialità che tanto sono mancate in questi mesi.

Musica, teatro, letture, siparietti comici e uno spazio dedicato ai giovani e alla nuova radio “Frequenza 19” saranno le proposte dal 27 maggio al 22 luglio, per uscire dal silenzio e riprenderci la vita.

E quale luogo migliore per partire, del giardino della RSA Luisa Guidotti di Fabbrico. Il luogo che più di ogni altro ha sofferto la distanza degli ospiti dalle famiglie e dal territorio. Sarà l’occasione per riportare un po’ di normalità a chi ha sofferto e pagato più di ogni altro le conseguenze di questo periodo difficile.