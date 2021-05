Poco prima delle 16 i Vigili del Fuoco si sono attivati per l’incendio di un’auto in via Canale Carpi a Campogalliano. All’arrivo della squadra immediatamente inviata dalla sala operativa, l’auto era già completamente avvolta dalle fiamme. No si registrano feriti.



